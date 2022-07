Posizione di chi non si schiera - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Posizione di chi non si schiera. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : NEUTRALE

Significato/Curiosita : Posizione di chi non si schiera

Ogni squadra schiera sul terreno di gioco undici giocatori. dato che le regole consentono sostituzioni illimitate, i ruoli e le posizioni dei giocatori...

Cercando la politica di wikipedia sulla trattazione neutrale nelle voci, vedi aiuto:punto di vista neutrale. la neutralità è la condizione o l'atteggiamento... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

