Portò alla costituzione dell Urss - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Portò alla costituzione dell Urss. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 16 lettere : RIVOLUZIONE RUSSA

Significato/Curiosita : Porto alla costituzione dell urss

costituzione dell'urss 1977, art. 2. ^ meissner, pp. 205-206. ^ costituzione dell'urss 1977, art. 89. ^ gimpel'son, p. 48. ^ costituzione dell'urss 1924...

rivoluzione russa (disambigua). la rivoluzione russa (in russo: , velíkaja rússkaja revoljúcija, "grande rivoluzione russa")... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

Altre definizioni con portò; alla; costituzione; dell; urss; Rapì Elena e la portò con sé a Troia; L Apollo che portò il primo uomo sulla Luna; portò una croce non sua; Il servo che portò a Erco le la camicia di Nesso; Il Ben di un celebre romanzo di Lew Walla ce; La qualità di un opera d arte di stimolare sensi diversi dalla vista; Pietanza spesso abbinata al risotto alla milanese; La città spagnola con la festa de Las Falla s; Lo Statuto in vigore prima della costituzione ; Un diritto sancito dalla costituzione ; L Italia la ripudia nella costituzione ; Appartiene al popolo secondo la costituzione ; Quella dell a relatività fu esposta da Albert Einstein; Tecnica di esfoliazione dell a pelle a scopo estetico; Colore rosso dell omonima pianta; Fondo dell e Nazioni Unite per l infanzia; __ Supremo: Parlamento dell urss ; Quello Supremo era il Parlamento dell urss ; Derivò dall urss nel 1991; Lanciò la perestrojka nell urss ; Cerca nelle Definizioni