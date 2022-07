Porcini, prataioli, pioppini, ovoli, chiodini.. - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Porcini, prataioli, pioppini, ovoli, chiodini... Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : FUNGHI

Significato/Curiosita : Porcini, prataioli, pioppini, ovoli, chiodini..

I funghi sono stati poi elevati al rango di regno da nees nel 1817 e da whittaker nel 1968. altri organismi storicamente classificati come funghi sono... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

Altre definizioni con porcini; prataioli; pioppini; ovoli; chiodini; Nelle amanite e nei porcini ; I funghi come i porcini ; Un vivaio di prataioli ; Si nettano con uno scovoli no; Si pulisce con lo scovoli no; I chiodini ... da disegno; chiodini da disegnatore; Cerca nelle Definizioni