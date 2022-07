Poliglotta che parla due idiomi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Poliglotta che parla due idiomi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : BILINGUE

Significato/Curiosita : Poliglotta che parla due idiomi

Quando l'acquisizione dei due idiomi avviene nello stesso momento. è il caso di persone che vivono in famiglie dove i due idiomi coesistono e vengono usati...

Bilinguismo personale (davide è bilingue). bilinguismo sociale, regionale o nazionale (la finlandia è un paese bilingue). bilinguismo internazionale (uno... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

