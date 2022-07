Pochi minuti, pochi secondi, che cadono come acqua - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Pochi minuti, pochi secondi, che cadono come acqua. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : SGOCCIOLI

Significato/Curiosita : Pochi minuti, pochi secondi, che cadono come acqua

Capillare può variare da pochi decimetri fino anche ad alcuni metri nel caso di terreni molto minuti (es. limi). per prelevare acqua da una falda freatica...

Le donne al parlamento (ssa, ecclesiazuse) è una commedia di aristofane andata in scena per la prima volta ad atene, alle lenee del 392 o 391... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

