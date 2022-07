Pieno di sfumature e tinte diverse - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Pieno di sfumature e tinte diverse. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : COLORATO

Significato/Curiosita : Pieno di sfumature e tinte diverse

Passando per sfumature rosse o brunastre: porpora è quindi un "colore" a cui corrispondono molte "tinte" effettive e l'effetto del colore è in primo luogo...

Partito colorado – partito politico paraguayano partito colorado – partito politico uruguayano... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

pieno di angoli appuntiti; Fiore... pieno di sé; In pieno silenzio; Il suo è il vaso pieno di tutti i mali; Serie di sfumature ; Le sfumature di grigio di libro e film; Essere caratterizzato da particolari sfumature o tonalità; Priva di incertezze o sfumature ; Aggiungere tinte a un disegno bianco e nero; Colorare in più tinte ; Lo sono le tinte tendenti al vermiglio; Una vernice per tinte ggiature; diverse per poco; diverse in dono; Testo con le stesse frasi in due lingue diverse ; Caratterizza cose di natura e qualità diverse ;