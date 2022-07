Le piante la trasformano da solare a chimica - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le piante la trasformano da solare a chimica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : ENERGIA

Significato/Curiosita : Le piante la trasformano da solare a chimica

la fotochimica è una branca della chimica che si occupa delle reazioni chimiche indotte dall'interazione della luce (in particolare ultravioletto, luce...

Lavoro sia o possa essere effettivamente svolto. il termine energia deriva dal tardo latino energia, a sua volta tratto dal greco ea (enérgeia), derivato... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

Altre definizioni con piante; trasformano; solare; chimica; Gemme di piante ; Stagione in cui fioriscono più piante ; Duro aculeo di alcune piante ; Il genere di piante comprendente il kiwi; trasformano nubi in incubi; Si trasformano in golf; Sic... trasformano in stick; trasformano le aste in lastre; Era consolare l Aurelia; Una via consolare romana; L orologio solare ; Strada consolare che da Roma scende a sud; Rende insensibili chimica mente; Il Na in chimica ; Una desinenza chimica ; Mutamento di colore dovuto a reazione chimica ;