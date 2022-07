Pianta con frutti a drupa rossi, ricchi di olio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Pianta con frutti a drupa rossi, ricchi di olio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : LENTISCO

Significato/Curiosita : Pianta con frutti a drupa rossi, ricchi di olio

Foglie dei rametti dell'anno precedente. il frutto è una piccola drupa sferica o ovoidale, di 4–5 mm di diametro, di colore rosso, tendente al nero nel corso...

Della sua antica importanza, il lentisco è una specie che ha ancora una larga utilizzazione per molteplici scopi. dal lentisco si possono estrarre diversi... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

Frutti a drupa di color rosso; Cerca nelle Definizioni