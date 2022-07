Pezzo di carta di formato standard - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Pezzo di carta di formato standard. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : FOGLIO

Significato/Curiosita : Pezzo di carta di formato standard

6x9) sono stampati sul questa carta. il formato 220 è stato introdotto nel 1965 ed ha la stessa larghezza del formato 120, ma con il doppio della lunghezza...

foglio catastale – unità di suddivisione del catasto foglio – ognuna delle tavole in cui è suddivisa una carta topografica foglio – giornale o, perlopiù... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

Altre definizioni con pezzo; carta; formato; standard; Coltiva un pezzo di terra e ne vende i frutti; Un pezzo della dama; Vale per ogni pezzo ; Località turistica... d Ampezzo ; L Attilio che sconfisse carta gine a Ecnomo; Permesso carta ceo che si compra al botteghino; Una carta della salumeria; Elemento base per la fabbricazione della carta ; formato standard di metallo solido e puro; San Pier: fu riformato re e moralizzatore della Chiesa cattolica 1007-1072; Il continente formato da innumerevoli isole; Un tubo formato da un foglio; Formato standard di metallo solido e puro; standard di competenze professionali raggiunto; Le valutazioni fatte da standard & Poor s; Strumento che emette nota standard per accordatura; Cerca nelle Definizioni