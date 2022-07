Peschereccio costiero da cui si nomina la frittura - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Peschereccio costiero da cui si nomina la frittura. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : PARANZA

Significato/Curiosita : Peschereccio costiero da cui si nomina la frittura

Fette di pane. molto diffuso è anche il "fritto di paranza", ovvero una frittura mista di pesci di piccolo taglio: in genere merluzzetti, triglie e sarde...

