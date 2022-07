Permette al mouse di scorrere bene - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Permette al mouse di scorrere bene. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : TAPPETINO

Significato/Curiosita : Permette al mouse di scorrere bene

Inglese) e si serve di una o più periferiche di input chiamate controller, come per esempio il gamepad, il joystick, il mouse e la tastiera di un computer. nato...

In elettronica e informatica il touchpad o trackpad è un dispositivo di input presente nella maggior parte dei computer portatili, utilizzato in sostituzione... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

Altre definizioni con permette; mouse; scorrere; bene; Fissa o mobile, permette di parlare a distanza; permette ai naufraghi di trarsi in salvo; permette di muoversi al buio: visione __; Si fa, tempo permette ndo; Si effettua spostando con il mouse ; Lo fa... il mouse ; Disney lo chiamò Mickey mouse ; Mickey mouse in Italia; Per aprirlo, si fa scorrere ; Trascorrere piacevolmente il proprio tempo; Quello di coscienza lo fece scorrere James Joyce; Fin troppo rapido nel trascorrere ; Gli enti che operano esclusivamente a fini bene fici; Acquistare un bene ; Lo e l acqua bene detta; Lungo programma trasmesso a scopi bene fici; Cerca nelle Definizioni