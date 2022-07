Periodo di 18 anni alla fine del quale si ripetono le stesse eclissi lunari e solari - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Periodo di 18 anni alla fine del quale si ripetono le stesse eclissi lunari e solari. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : SAROS

Significato/Curiosita : Periodo di 18 anni alla fine del quale si ripetono le stesse eclissi lunari e solari

Comprensione dei cicli lunari. già nel v secolo a.c. gli astronomi babilonesi registrarono i cicli di ripetizione (saros) delle eclissi lunari e gli astronomi...

Ungaro-slovacca, vedi sáros. disambiguazione – se stai cercando l'insenatura del mar egeo, vedi golfo di saros. un saros (talvolta scritto saros con la maiuscola... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

