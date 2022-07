È periodica in chimica - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È periodica in chimica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : TAVOLA

Significato/Curiosita : E periodica in chimica

Tavola periodica degli elementi (o semplicemente tavola periodica o tavola di mendeleev) è lo schema con cui sono ordinati gli elementi chimici sulla base...

tavola – frazione del comune italiano di prato, in toscana tavola – parte dell'arredamento tavola – supporto pittorico tavola – pagina di un fumetto tavola... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

Altre definizioni con periodica; chimica; Come ciò che ritorna periodica mente; Nella tavola periodica ha simbolo Ag; Lo sono gli uccelli che si spostano periodica mente; Numero atomico 12 della tavola periodica ; Le piante la trasformano da solare a chimica ; Rende insensibili chimica mente; Il Na in chimica ; Una desinenza chimica ; Cerca nelle Definizioni