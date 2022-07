Per primo disse che la Terra gira intorno al Sole - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Per primo disse che la Terra gira intorno al Sole. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : COPERNICO

Significato/Curiosita : Per primo disse che la terra gira intorno al sole

Il sistema geocentrico è un modello astronomico che pone la terra al centro dell'universo, mentre tutti gli altri corpi celesti ruoterebbero attorno ad...

Disambiguazione – "copernico" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi copernico (disambigua). niccolò copernico (in latino: nicolaus copernicus;... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

