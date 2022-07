Pentola tradizionale in rame - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Pentola tradizionale in rame. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : PAIOLO

Significato/Curiosita : Pentola tradizionale in rame

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi rame (disambigua). il rame è l'elemento chimico di numero atomico 29 e il suo simbolo è cu....

Casere di montagna, per la cottura dei ciccioli o per il bucato. paiolo in rame è il paiolo di tradizione, in rame battuto di grosso spessore, diffuso in... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

Altre definizioni con pentola; tradizionale; rame; Ideò la pentola a pressione; Lo emettono la pentola che bolle e il brontolone; La pentola in cui si prepara la polenta; La pentola del camino; Quello tradizionale degli Ebrei ha sette bracci; Medicina tradizionale indiana; L haka è la loro danza tradizionale ; Danza tradizionale greca; Insaccato di suino... che fa rima con catrame ; Fitto assembrame nto di persone; Antico parame nto ebraico; Luogo del giurame nto della Lega lombarda; Cerca nelle Definizioni