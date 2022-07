Pensione militare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Pensione militare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : CONGEDO

Significato/Curiosita : Pensione militare

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi pensione (disambigua). la pensione è una obbligazione che consiste in una rendita vitalizia o...

L'ue ha introdotto una direttiva sul congedo parentale, che comprendeva anche il congedo di paternità. il congedo di paternità è molto più breve di quello... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

