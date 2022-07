Pensarla nello stesso modo: essere d __ - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Pensarla nello stesso modo: essere d __. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : ACCORDO

Significato/Curiosita : Pensarla nello stesso modo: essere d __

Di sé stesso", ovvero "che è causa di sé". tradizionalmente, un essere che non deve la propria esistenza ad altro essere, per cui dio o un essere supremo...

Opere, interventi o programmi di intervento accordo – simultaneità di più suoni aventi un'altezza definita accordo (o concordanza) – in grammatica, la corrispondenza... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

