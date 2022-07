Peluria sulle palpebre - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Peluria sulle palpebre. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : CIGLIA

Significato/Curiosita : Peluria sulle palpebre

Cranica, barba o baffi sul volto maschile, ciglia sul margine libero delle palpebre, sopracciglia sul contorno superiore dell'orbita, vibrisse nel vestibolo...

Le ciglia sono i peli che crescono sul margine delle palpebre (notare che si dice ciglio al singolare e ciglia al plurale) proteggono gli occhi dalle... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

Altre definizioni con peluria; sulle; palpebre; Una peluria noiosa; Ortaggio con foglie pungenti e peluria al centro; Grosso ragno ricoperto di peluria ; Coperto di fine peluria ; Indicano i gradi dei militari sulle loro spalle; Duecento sulle lapidi; Muoversi sulle proprie gambe; Affiora sulle labbra; In polvere o crema colora le palpebre ; Un cosmetico multicolore per le palpebre ; Orlano le palpebre ; Il trucco per le palpebre ; Cerca nelle Definizioni