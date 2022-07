Pavimento brevettato simile al vinilico - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Pavimento brevettato simile al vinilico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : LINOLEUM

Significato/Curiosita : Pavimento brevettato simile al vinilico

Spesso confuso con i pavimenti vinilici o in gomma, possiede caratteristiche che ancora oggi lo rendono una valida soluzione per pavimenti in uffici, scuole...

Disambiguazione – se stai cercando l'ep dei pain of salvation, vedi linoleum (ep). il linoleum è un tipo di pavimento resiliente e riciclabile, composto da materie... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

