La passeggiata nella zona costiera - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La passeggiata nella zona costiera. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : LUNGOMARE

Significato/Curiosita : La passeggiata nella zona costiera

Località balneare della riviera romagnola posta fra la parte costiera della pineta di classe (a nord) e la foce del fiume savio (a sud) a circa 20 km dal capoluogo...

Il lungomare falcomatà (o lungomare matteotti) è una delle vie più note di reggio calabria. è intitolato al sindaco italo falcomatà, protagonista e ispiratore... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

Altre definizioni con passeggiata; nella; zona; costiera; Si usano per tenere legati i cani in passeggiata ; passeggiata ... di alta moda; Breve passeggiata ; La nota passeggiata degli inglesi di Nizza; Gas tossico usato nella Prima Guerra; Abitano nella provincia di Desulo e Fonni; Vivono nella capitale con la moschea di al-Azhar; nella mano c è quella della vita; La zona degli hotel adibita a spa ing; L acronimo che indica una particolare zona di produzione agricola; La zona di Grenoble; La zona del polo Nord; Piccola insenatura costiera ; La maggior rientranza costiera del mondo; La regione della costiera Amalfitana; Lo percorre la strada costiera ; Cerca nelle Definizioni