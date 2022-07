Passaggio per bottoni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Passaggio per bottoni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : ASOLA

Significato/Curiosita : Passaggio per bottoni

Come luogo dove si decide, assomiglia per analogia a quello dell'espressione della cosiddetta "stanza dei bottoni". sul piano filosofico, a cui fa da sostrato...

asola (àsula in dialetto alto mantovano) è un comune italiano di 9 966 abitanti della provincia di mantova in lombardia. il comune è tradizionalmente... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

