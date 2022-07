Parola contenente moltiplicazione e sottrazione - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Parola contenente moltiplicazione e sottrazione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : PERLOMENO

Significato/Curiosita : Parola contenente moltiplicazione e sottrazione

Utilizzati in operazioni matematiche molto semplici come l'addizione e la sottrazione. nell'abaco a colonne, elementi di varia natura (sassolini, gettoni...

Poesie, ossia di testi che seguano la versificazione e si contrappongano, perlomeno idealmente, ai testi in prosa. il sostantivo deriva dal verbo greco p... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

Altre definizioni con parola; contenente; moltiplicazione; sottrazione; Una parola diversa per lo stesso significato; Pienezza di significato di una parola ; In una parola , stare a cuore; parola ... francese; Angolo non contenente i prolungamenti dei lati; Astuccio contenente oggetti da toeletta; contenente una sfida alla chiesa; Una particolare bevanda contenente oli essenziali; I segno della moltiplicazione ; Segno della moltiplicazione ; Il risultato di una moltiplicazione ; Il risultato della moltiplicazione ; Segno di sottrazione ; Il segno della sottrazione ; sottrazione di persona; Sul conto corrente figura come una sottrazione ; Cerca nelle Definizioni