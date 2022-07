Parola che ha il significato opposto di un altra - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Parola che ha il significato opposto di un altra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : CONTRARIO

Significato/Curiosita : Parola che ha il significato opposto di un altra

Retorica di accostamento di due parole o frasi di significato opposto. in logica, invece, un'antitesi è una tesi che ne contraddice un'altra posta in...

contrario – in semantica sinonimo di antonimo monte contrario – montagna delle alpi apuane bastian contrario moto contrario... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

