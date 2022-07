Paola Ferrari ha condotto quella Sportiva - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Paola Ferrari ha condotto quella Sportiva. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : DOMENICA

Significato/Curiosita : Paola ferrari ha condotto quella sportiva

Dagli anni novanta, ha condotto i principali programmi sportivi della televisione pubblica, come la domenica sportiva e 90º minuto. ha iniziato come attrice...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi domenica (disambigua). la domenica è il giorno della settimana civile tra il sabato e il lunedì... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

Altre definizioni con paola; ferrari; condotto; quella; sportiva; Una nota paola ; L Ordine che fu fondato da san Francesco di paola ; paola , brava cantante; paola , conduttrice televisiva; Autodromo toscano di proprietà di ferrari ; _ ferrari , la giornalista; La ferrari o giornalista televisiva; Il colore delle ferrari ; condotto idraulico sotto ai lavandini; Ha condotto gli ultimi tre Festival di Sanremo; Programma storico per bambini condotto da Bonolis; Storico programma per bambini condotto da Bonolis; quella di Fuksas... oscura il cielo dell EUR; Può esserci quella di Luna o quella di Sole; quella del telefono si avvicina all orecchio; quella dello Yucatán si trova in Messico; Iscritte al circolo o a una squadra sportiva ; Un abito femminile di foggia sportiva ; Un auto sportiva senza tettuccio; Una sportiva da rincorsa; Cerca nelle Definizioni