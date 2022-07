L osso tondeggiante del ginocchio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L osso tondeggiante del ginocchio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ROTULA

La tibia è un osso dei vertebrati. si trova, assieme all'osso peroneale, nell'arto inferiore, al di sotto dell'articolazione del ginocchio, nel segmento...

La rotula o patella è un osso sesamoide inserito nel tendine del muscolo quadricipite della coscia. tale tendine si inserisce sulla tuberosità quadricipitale... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

Altre definizioni con osso; tondeggiante; ginocchio; Sulle porte posso no essere antipanico; Si posso no contare all infinito a partire da zero; Posso no esserlo sia panini che giubbotti; Mostrare il cartellino rosso e cacciare; Estremità tondeggiante dello spillo; tondeggiante ma non circolare; Frutti di forma tondeggiante ; Hanno forma tondeggiante ; Arrivano sopra o sotto il ginocchio ; Si allacciano in vita e arrivano al ginocchio ; Gonna sotto il ginocchio fra; Canoe in cui si pagaia in ginocchio ; Cerca nelle Definizioni