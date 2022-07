Un ortaggio come il melone - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un ortaggio come il melone. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 12 lettere : CUCURBITACEA

Significato/Curiosita : Un ortaggio come il melone

Disambiguazione – "melone" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi melone (disambigua). il melone (cucumis melo l., 1753) o popone è una...

Le cucurbitacee (cucurbitaceae juss.) sono una famiglia di piante angiosperme appartenenti all'ordine cucurbitales. il nome della famiglia, che deriva... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

