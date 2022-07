Ornato di corona - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ornato di corona. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : REDIMITO

Significato/Curiosita : Ornato di corona

corona di kritonios è un ornato aureo di età magno-greca risalente al iv secolo a.c. rinvenuta ad armento, in località serra lustrante. nella corona di...

Dei francescani, quindi grande guida spirituale: "...di seconda corona redimita / fu per onorio da l'etterno spiro / la santa voglia d'esto archimandrita"... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

Altre definizioni con ornato; corona; Tornato re girò quella del pianista sull oceano; È sempre ornato da foglie d acanto; Tornato indietro di un grado; La migliore __, film di Tornato re del 2013; La corona per pregare; Si raffigura corona to; Teste corona te; La corona d alloro per chi si laurea; Cerca nelle Definizioni