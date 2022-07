Ornamento per il lobo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ornamento per il lobo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : ORECCHINO

Significato/Curiosita : Ornamento per il lobo

Allargamento del loro lobo). l'orecchino non necessita sempre della foratura del lobo, per essere indossato, tuttavia nel caso di piercing del lobo esso rientra...

Una ragazza con orecchino che raccoglie lo zafferano da un affresco di akrotiri. george iii di imereti raffigurato con orecchino orecchini moderni, chittagong... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

Altre definizioni con ornamento; lobo; Un ornamento di gran valore; ornamento della sottana; ornamento a spirale; Aggiornamento di programma informatico; Luisa __: è il vicequestore Lolita lobo sco in TV; Indicava uno strato del globo ; Il culmine del globo ; Le cavità con un globo ; Cerca nelle Definizioni