Ormone medicinale antinfiammatorio per le allergie - Cruciverba

Soluzione 9 lettere : CORTISONE

Significato/Curiosita : Ormone medicinale antinfiammatorio per le allergie

le risposte infiammatorie e immunitarie. i medicinali a base di glucocorticoidi trovano impiego soprattutto per contrastare infiammazioni, allergie e...

11-ß-steroide-deidrogenasi. la forma attiva del cortisone è il cortisolo, detto anche idrocortisone. in chimica farmaceutica il cortisone è usato nel trattamento di diversi... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

