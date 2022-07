È originario di Buenos Aires o di Rosario - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È originario di Buenos Aires o di Rosario. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : ARGENTINO

Significato/Curiosita : E originario di buenos aires o di rosario

Significati, vedi buenos aires (disambigua). buenos aires (afi: ['bwenos 'aies]; letteralmente in italiano "buone arie") è la capitale e maggiore città...

Disambiguazione – "argentino" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi argentina (disambigua) o argentino (disambigua). coordinate: 34°s... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

