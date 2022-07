L organo legislativo federale degli Stati Uniti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L organo legislativo federale degli Stati Uniti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : CONGRESSO

Significato/Curiosita : L organo legislativo federale degli stati uniti

Condiviso fra il presidente degli stati uniti, il congresso e le corti giudiziarie federali. allo stesso tempo, il governo federale condivide la sovranità...

Del parlamento. tra gli organi legislativi denominati congresso, si possono elencare: il congresso degli stati uniti d'america; il congreso de la nación... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

