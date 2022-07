Opposto a un popolo nomade - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Opposto a un popolo nomade. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : STANZIALE

Significato/Curiosita : Opposto a un popolo nomade

Breve: si adatta quindi bene a uno stile di vita nomade. l'interno contiene molti letti che servono da sedili durante il giorno, un armadietto, una tavola bassa...

Gli uccelli stanziali sono quei volatili che per tutto il periodo dell'anno rimangono sempre nella stessa zona, poiché i cambiamenti di clima, e di stagione... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

