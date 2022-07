Operazione militare che porta soldati via mare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Operazione militare che porta soldati via mare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : SBARCO

Significato/Curiosita : Operazione militare che porta soldati via mare

Nucleare triumph) nel mediterraneo (nomi in codice: operazione odyssey dawn per quella usa e operazione ellamy per quella del regno unito, ma anch'essa sotto...

d-day dodgers sbarco in sicilia sbarco di anzio altri progetti wikiquote wikimedia commons wikiquote contiene citazioni sullo sbarco in normandia wikimedia... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

Altre definizioni con operazione; militare; porta; soldati; mare; Principio d operazione ; Il protagonista del film I 3 dell operazione drago; Un operazione che si effettua depositando denaro; Un operazione fatta sul pesce da conservare; Fu la politica del Regno Unito negli Anni 30 per scongiurare un intervento militare contro la Germania; Distintivo di grado militare ; Staffetta militare ; Antichi edifici ad uso militare e abitativo; Punto che porta gli avversari allo stesso livello; Emozione cupa che porta a piangere; Come una pelle che porta i segni dell età; Tutte le __ porta no a Roma; Vecchi soldati a riposo; Lo sono i soldati invasori; Permette di trasformare le reclute in soldati ; I soldati li rendono con le armi; Trasformare la forma a proprio piacimento; Frutto di mare striato di forma ovoidale; Battisti si chiede come possa arginare il mare ; Chi dipinse Il mare di ghiaccio; Cerca nelle Definizioni