Ong Nobel per la pace nel 1999: Medici senza __ - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ong Nobel per la pace nel 1999: Medici senza __. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : FRONTIERE

Significato/Curiosita : Ong nobel per la pace nel 1999: medici senza __

Medici e giornalisti, tra cui bernard kouchner, insignita con il nobel per la pace nel 1999. il suo mandato è quello di portare soccorso sanitario ed assistenza...

frontiere è un programma televisivo italiano d'inchiesta in onda su rai 1 in seconda serata e dal 26 settembre 2020 nel sabato pomeriggio di rai 3. il... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

