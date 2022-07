Oggetto metallico ricoperto di un altro metallo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Oggetto metallico ricoperto di un altro metallo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : PLACCATO

Significato/Curiosita : Oggetto metallico ricoperto di un altro metallo

Dall'anodo e si trasformano in atomi metallici. in tal modo il catodo viene lentamente ricoperto da un sottile strato metallico mentre l'anodo, quando è sacrificale...

Automuseum.org. ^ terza dmc-12 placcata archiviato il 12 agosto 2011 in internet archive. ^ colore della terza dmc-12 placcata delorean motor company john... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

