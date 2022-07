Si occupa di giudicare reati gravi: Corte d __ - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si occupa di giudicare reati gravi: Corte d __. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ASSISE

Significato/Curiosita : Si occupa di giudicare reati gravi: corte d __

Separazione dei poteri deriva il diritto, che spetta alle camere stesse, di giudicare i titoli di ammissibilità dei loro membri ("autodichia"): tale giudizio è discusso...

Definite assise anche le assemblee pubbliche che venivano convocate per formare le leggi e giudicare le liti. originariamente, nell'antica roma, le assise (latino:... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

