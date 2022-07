Non incide granché: come una __ nel mare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Non incide granché: come una __ nel mare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : GOCCIA

Significato/Curiosita : Non incide granche: come una __ nel mare

in grado di alterare le modalità di riflessione ottica della luce che incide sul corpo del polpo. inoltre, lo studio del genoma ha permesso la scoperta...

L'esperimento della goccia di pece è un esperimento a lungo termine per misurare la velocità di discesa della pece nel corso degli anni. altamente viscosa... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

