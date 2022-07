Non caldo ma nemmeno freddo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Non caldo ma nemmeno freddo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : TIEPIDO

Significato/Curiosita : Non caldo ma nemmeno freddo

ma al nord continua a fare caldo, in meteoservice - è tempo di.. cambiare, 27 giugno 2018. url consultato il 29 giugno 2018. ^ strill.it | freddo e...

Fredde acque del torrente. in realtà il tiepido, dal latino «tepidus», «a tepidus acquis» (dalle acque tiepide), deve il suo nome alla temperatura dell'acqua... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

