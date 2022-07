Nome di sonde spaziali statunitensi per l esplorazione dei pianeti esterni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Nome di sonde spaziali statunitensi per l esplorazione dei pianeti esterni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : VOYAGER

Significato/Curiosita : Nome di sonde spaziali statunitensi per l esplorazione dei pianeti esterni

Primo lancio orbitale di ogni nazione elenco delle sonde spaziali lista dei voli spaziali con equipaggio umano esplorazione spaziale spacechronology.com...

Disambiguazione – se stai cercando l'ep dei the verve, vedi voyager 1 (ep). la sonda spaziale voyager 1 è una delle prime esploratrici del sistema solare esterno... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

