Il nome degli ex calciatori Vialli e Zambrotta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il nome degli ex calciatori Vialli e Zambrotta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : GIANLUCA

Significato/Curiosita : Il nome degli ex calciatori vialli e zambrotta

Giuseppe vavassori giovanni vecchina gianluca vialli christian vieri giovanni viola pasquale vivolo gianluca zambrotta simone zaza gianfranco zigoni dino zoff...

Evangelista). gianluca basile, cestista italiano gianluca brambilla, ciclista su strada e pistard italiano gianluca buonanno, politico italiano gianluca comotto... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

Altre definizioni con nome; degli; calciatori; vialli; zambrotta; Città che dà nome alla provincia; nome alternativo della vipera comune; Il soprannome di Gianni Agnelli; Un nome del pittore Rubens; L Ares bassista degli Area; La regione italiana degli arrosticini; Evangelico orto sul Monte degli Olivi; Vi si trova il castello di Miramare degli Asburgo; La formano undici calciatori ; Il numero dei calciatori in campo; Il contrasto fra i calciatori in azione; Possono formarla i calciatori ; Il vialli ex calciatore di Sampdoria e Juventus; La squadra londinese in cui militò Gianluca vialli ; Cerca nelle Definizioni