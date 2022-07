Nello sport è una pratica vietata ing - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Nello sport è una pratica vietata ing. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : DOPING

Significato/Curiosita : Nello sport e una pratica vietata ing

Di pratica di mare (roma) nel 2002 che prevedevano l'impegno di russia e stati uniti alla riduzione degli arsenali nucleari. il 14 marzo 2004 putin è stato...

Cercando il procedimento omonimo in uso nei semiconduttori, vedi drogaggio. il doping (in italiano drogaggio o dopaggio) consiste nell'uso da parte di un atleta... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

Altre definizioni con nello; sport; pratica; vietata; Così suona il campanello ; Alto e snello , con portamento aggraziato; Coadiuvato nello svolgimento di un attività; Mix di cereali e frutta da mangiare nello yogurt; Supporto di scommesse sport ive; Lo sono gli sport come corsa, ciclismo o nuoto; Paola Ferrari ha condotto quella sport iva; Veicolo chiuso e adattato per il trasport o; Precede la pratica ; Lo pratica no gli slalomisti; Si pratica lasciandosi trasportare dalle rapide d un fiume; Lo pratica chi esegue piccole riparazioni in casa; Una zona della città vietata alle automobili; È forzata per le auto in sosta vietata ; Una zona della città vietata alle auto; Quella forzata può avvenire in sosta vietata ; Cerca nelle Definizioni