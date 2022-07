Nella prima metà del 400 fu sovrintendente alla costruzione del Duomo di Milano - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Nella prima metà del 400 fu sovrintendente alla costruzione del Duomo di Milano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 20 lettere : FILIPPINO DEGLI ORGANI

Significato/Curiosita : Nella prima meta del 400 fu sovrintendente alla costruzione del duomo di milano

Crema, perciò alla fine del '400 con gli sforza il ducato si stabilizzò nella metà occidentale dell'attuale regione lombardia, con parti del piemonte e dell'emilia...

filippino degli organi (... – 1450) è stato un architetto italiano. discendente dalla famiglia modenese dei "dagli organi" o degli organi", era figlio... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

filippino degli organi (... – 1450) è stato un architetto italiano. discendente dalla famiglia modenese dei "dagli organi" o degli organi", era figlio...