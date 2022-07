Nel calcio si effettua con le mani da bordo campo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Nel calcio si effettua con le mani da bordo campo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : RIMESSA

Significato/Curiosita : Nel calcio si effettua con le mani da bordo campo

Principale: calcio (sport). il regolamento del gioco del calcio costituisce la base legislativa sulla quale si basa lo sport del calcio, descrivendone...

La rimessa estera è un trasferimento unilaterale di denaro verso l'estero, effettuato da un lavoratore straniero a beneficio di un altro individuo residente... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

