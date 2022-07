Negli pneumatici ricopre la camera d aria - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Negli pneumatici ricopre la camera d aria. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : COPERTONE

Significato/Curiosita : Negli pneumatici ricopre la camera d aria

Piloti e pneumatici, in considerazione della forza g attiva sulle sospensioni. circuiti particolari per via dell'altitudine (che a causa dell'aria rarefatta...

Lo pneumatico (comunemente copertone o gomma) è l'elemento che viene montato sulle ruote di un veicolo e che permette l'aderenza del veicolo stesso sulla... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

