Ci si nasconde, secondo un detto, il diavolo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ci si nasconde, secondo un detto, il diavolo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : DETTAGLI

Significato/Curiosita : Ci si nasconde, secondo un detto, il diavolo

Aveva detto di poter cambiare il corso degli eventi, ma che in realtà nessuno può farlo, neanche quella misteriosa persona che viene chiamata "diavolo bianco"...

Bruno canfora dettagli, su discografia nazionale della canzone italiana, istituto centrale per i beni sonori ed audiovisivi. (en) dettagli, su discogs,...

