Narrazione in versi di eroiche avventure - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Narrazione in versi di eroiche avventure. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : EPOPEA

Significato/Curiosita : Narrazione in versi di eroiche avventure

Identificando la "narrazione in prosa": nel xv-xvi secolo il termine roman indica una poetica narrativa, in versi o in prosa cavalleresca-avventurosa eroico amoroso-pastorale...

oggi iraniana, di susa). a differenza dell'epopea precedentemente descritta, gilgameš e agga, questa epopea è stata raccolta, segnatamente dalla tavola... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

Altre definizioni con narrazione; versi; eroiche; avventure; In una narrazione , è introdotto dalle virgolette; narrazione della vita di una persona illustre; narrazione fantastica; narrazione , racconto; Si prova in caso di avversi one; Universi tà inglese seconda solo a Oxford; Combina diversi stili o dottrine nell attività; Il triangolo con tre angoli e tre lati diversi ; L insieme delle leggende eroiche di un popolo; Ispirati a eroiche gesta; Lunghe narrazioni di imprese eroiche ; Narrazione di gesta eroiche ; Il religioso compagno di avventure di Robin Hood; Lo scrittore francese de Le avventure di Telemaco; Il topino compagno di avventure di Bianca; Il prelato francese de Le avventure di Telemaco; Cerca nelle Definizioni