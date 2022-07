Il momento del ritorno dalle ferie - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il momento del ritorno dalle ferie. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : RIENTRO

Significato/Curiosita : Il momento del ritorno dalle ferie

Altre definizioni con momento; ritorno; dalle; ferie; Un momento fa; momento conviviale a tavola omonimo di una città; Un momento di riposo; Moto dell arma da fuoco al momento dello sparo; Il Cruise della pellicola Jack Reacher Punto di non ritorno ; La moda di... ritorno ; Moto di ritorno di un onda; ritorno sulle scene; Lembo di terra bagnato dalle acque; Si pratica lasciandosi trasportare dalle rapide d un fiume; I gallinacei dalle piccole uova macchiettate; Stupefacente ricavato dalle foglie di cannabis; Un locale può esserlo per ferie ; Cambiano la merce in ferie ; Il mese del rientro dopo le ferie ; Vacanza, ferie ; Cerca nelle Definizioni