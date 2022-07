Si misura in casa con lo sfigmomanometro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si misura in casa con lo sfigmomanometro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : PRESSIONE

Significato/Curiosita : Si misura in casa con lo sfigmomanometro

Dal medico norvegese gerhard armauer hansen 1881: viene inventato lo sfigmomanometro, strumento per misurare la pressione, dal medico austriaco-ebreo samuel...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi pressione (disambigua). la pressione è una grandezza fisica, definita come il rapporto tra il... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi pressione (disambigua). la pressione è una grandezza fisica, definita come il rapporto tra il... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

Altre definizioni con misura; casa; sfigmomanometro; Quello retto misura 90°; Dispositivo per misura re la velocità della corrente di un corso d acqua; Enorme e smisura to come una statua antica; Si misura in ore; Arriva direttamente a casa : consegna a __; Il cane del cinema a cui si diceva: torna a casa ; Chi dipinse La casa blu; Incamminarsi verso casa ; Quella del sangue si misura con lo sfigmomanometro ;