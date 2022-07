Metodo di produzione di spumante fra - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Metodo di produzione di spumante fra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : CHARMAT

Significato/Curiosita : Metodo di produzione di spumante fra

Il trento spumante bianco è un vino doc la cui produzione è consentita nella provincia autonoma di trento. colore: giallo paglierino più o meno carico;...

Il metodo martinotti, o charmat, o martinotti-charmat, è un procedimento atto a produrre vino spumante, mediante la rifermentazione in un grande recipiente... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

Altre definizioni con metodo; produzione; spumante; Il metodo di cura in cui si imita la malattia; metodo preventivo delle infezioni; Inventò il primo metodo di sviluppo delle immagini; Un metodo di cura... Spray; Il centro di produzione ; produzione del flusso induttore in una macchina elettrica; L acronimo che indica una particolare zona di produzione agricola; Il controllo di una produzione ; Secco come uno spumante ; Il Negroni con lo spumante brut al posto del gin; Si usa per aprire lo spumante in modo spettacolare; Un tipo di spumante ; Cerca nelle Definizioni