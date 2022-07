Metallo fuso versato in uno stampo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Metallo fuso versato in uno stampo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : COLATO

Significato/Curiosita : Metallo fuso versato in uno stampo

Lingotti di metallo nel crogiolo alla temperatura di circa 300 °c. il metallo fuso viene raccolto dal crogiolo con un mestolo e versato nello stampo in movimento...

Solidificata, tuttora rovente, fornisce abbastanza stabilità all'intero pezzo colato da poter farlo scendere attraverso un percorso curvo, il cui diametro misura... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

